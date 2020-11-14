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الموفد الفرنسي باتريك دوريل غادر بيروت بعد يومين التقى في خلالهما مختلف المسؤولين اللبنانيين

Lebanon 24
14-11-2020 | 16:02
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