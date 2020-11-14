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مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة حتّى الساعة 13:00 من تاريخ اليوم 14-11-2020 منعاً لانتشار فيروس كورونا هو 1072 محضراً

Lebanon 24
14-11-2020 | 16:23
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