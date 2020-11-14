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قوى الأمن: تنظيم 2184 محضر مخالفة لقرار التعبئة العامة الصادر عن وزارة الداخلية منعًا لانتشار فيروس كورونا
Lebanon 24
14-11-2020
|
19:36
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