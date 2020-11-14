رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي العقيد جوزيف مسلم لـ mtv: نرجو من المواطنين الاتصال على الرقم ١١٢ للتبليغ عن أيّة مخالفة لقرار الإقفال وسنواصل التشدّد في التدابير لتنفيذ هذا القرار

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