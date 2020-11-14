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الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: دول المجلس تؤيد الإجراءات التي اتخذها المغرب لضمان انسياب حركة البضائع والأفراد بشكل طبيعي ودون عوائق في منطقة الكركرات العازلة

Lebanon 24
14-11-2020 | 23:43
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