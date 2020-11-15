22
o
بيروت
16
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
الراعي: لحكومة مستقلّة بكامل وزرائها لا بقسمٍ منهم والتمادي في التعطيل جزء من مشروع اسقاط دولة لبنان الكبير لوضع اليد على مخلّفاتها
Lebanon 24
15-11-2020
|
10:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
الراعي: المخرج الوحيد لحل الازمة هو بحكومة مستقلة بكامل وزرائها
Lebanon 24
الراعي: المخرج الوحيد لحل الازمة هو بحكومة مستقلة بكامل وزرائها
15/11/2020 13:00:28
15/11/2020 13:00:28
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك الراعي من طرابلس: من غير المقبول ان يسيطر على الحكومة فريق ويقرر شكلها فريق ويعين اسماء وزرائها فريق فيما الآخرون مهمشون
Lebanon 24
البطريرك الراعي من طرابلس: من غير المقبول ان يسيطر على الحكومة فريق ويقرر شكلها فريق ويعين اسماء وزرائها فريق فيما الآخرون مهمشون
15/11/2020 13:00:28
15/11/2020 13:00:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس سلام سمّى الحريري: أتمنّى من الجميع معاونة الرئيس الحريري على إنجاز تشكيل الحكومة بعيداً عن العرقلة والتعطيل فاللبنانيون ينتظرون تأليف حكومة تستطيع تحقيق النهوض
Lebanon 24
الرئيس سلام سمّى الحريري: أتمنّى من الجميع معاونة الرئيس الحريري على إنجاز تشكيل الحكومة بعيداً عن العرقلة والتعطيل فاللبنانيون ينتظرون تأليف حكومة تستطيع تحقيق النهوض
15/11/2020 13:00:28
15/11/2020 13:00:28
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك الراعي: اللبنانيون يعانون من الضائقة الاقتصادية والمعيشية المتأتية من الأزمة السياسية المزمنة والمسؤولون في الدولة غائبون وكأن شيئاً لم يكن
Lebanon 24
البطريرك الراعي: اللبنانيون يعانون من الضائقة الاقتصادية والمعيشية المتأتية من الأزمة السياسية المزمنة والمسؤولون في الدولة غائبون وكأن شيئاً لم يكن
15/11/2020 13:00:28
15/11/2020 13:00:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
"جنون فنون اللبناني".. هكذا تحايل مواطنون على حواجز الأمن خلال الاقفال (فيديو)
Lebanon 24
"جنون فنون اللبناني".. هكذا تحايل مواطنون على حواجز الأمن خلال الاقفال (فيديو)
16:58 | 2020-11-14
14/11/2020 04:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عباس جعفر يبكي بعد ضبط "المفرد مجوز": "أبي متوفى وأريد العبور" (فيديو)
Lebanon 24
عباس جعفر يبكي بعد ضبط "المفرد مجوز": "أبي متوفى وأريد العبور" (فيديو)
09:00 | 2020-11-15
15/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسلل من لبنان إلى إسرائيل
Lebanon 24
تسلل من لبنان إلى إسرائيل
21:20 | 2020-11-14
14/11/2020 09:20:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: ثقتنا بالقضاء بعدما صار المتهم الرئيسي في عهدة القوى الامنية
Lebanon 24
الحريري: ثقتنا بالقضاء بعدما صار المتهم الرئيسي في عهدة القوى الامنية
14:48 | 2020-11-14
14/11/2020 02:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في اتصال دام لأقل من دقيقة.. هذا ما قاله باسيل للحريري
Lebanon 24
في اتصال دام لأقل من دقيقة.. هذا ما قاله باسيل للحريري
21:57 | 2020-11-14
14/11/2020 09:57:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:49 | 2020-11-15
التحكم المروري: طريق عيناتا- الارز مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
12:47 | 2020-11-15
السلطات التركية تقبض على "داعشيين" كانا يقومان بعمليات استطلاع في العاصمة أنقرة
11:10 | 2020-11-15
وصول قادة "الجبهة الثورية" الموقعين على اتفاق السلام في جوبا إلى العاصمة السودانية (سكاي نيوز)
10:49 | 2020-11-15
الراعي متوجها الى السياسيين: أنتم تستبيحون الدستور والميثاق وهوية لبنان ورسالته في الاسرتين العربية والدولية
10:45 | 2020-11-15
الراعي: ألا تريدون بعد اليوم أيها المعطلون المتمادون من مختلف الأطراف دولة مدنية؟
09:23 | 2020-11-15
زعيم إقليم تيغراي الإثيوبي المقال: نقاتل 16 فرقة من الجيش الإريتري
فيديو
كشك ودبس في بلاد العم سام.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
كشك ودبس في بلاد العم سام.. إليكم التفاصيل (فيديو)
11:30 | 2020-11-15
15/11/2020 13:00:28
Lebanon 24
Lebanon 24
شتائم وضرب.. إعتداء على فريق الـLBCI في جونيه (فيديو)
Lebanon 24
شتائم وضرب.. إعتداء على فريق الـLBCI في جونيه (فيديو)
16:10 | 2020-11-14
15/11/2020 13:00:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريبات تكشف كيف سيكون أقوى هواتف الفئة "S" من "سامسونغ"! (فيديو)
Lebanon 24
تسريبات تكشف كيف سيكون أقوى هواتف الفئة "S" من "سامسونغ"! (فيديو)
15:00 | 2020-11-14
15/11/2020 13:00:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact