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اردوغان: يوجد اليوم شعبان ودولتان منفصلتان في جزيرة قبرص ويجب التفاوض على حل الدولتين على أساس المساواة في السيادة

Lebanon 24
15-11-2020 | 14:59
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