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وزارة الدفاع التركية تعلن "تحييد" 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني بغارات على منطقتين في شمال العراق

Lebanon 24
15-11-2020 | 20:29
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