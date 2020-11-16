تجري إتصالات بين نقابات مهن حرة وهيئات إقتصادية وإتحادات عمالية ونقابات لإطلاق موقف مدوي عشية ذكرى الإستقلال ضد المنظومة السياسية وتحميل أهل الحكم مسؤولية تدهور الأوضاع والإنهيارات المتتالية (اللواء)

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