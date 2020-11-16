أجواء إتصال رفع العتب الذي قام به باسيل مع الحريري تحت الضغط الفرنسي، أثارت إستياء الموفد الرئاسي الفرنسي، لأنه كان حديثاً خاطفاً وبلا أي مضمون جدّي (اللواء)

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