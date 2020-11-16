النائب عراجي لـ "صوت كل لبنان": نتوقع أن الاقفال سيكون لالتقاط الأنفاس في المستشفيات وألا ترتفع نسبة الاصابات ونحاول الحد من هذا الارتفاع لتجهيز أسرة في العناية الفائقة

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