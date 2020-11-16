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عون أبرق الى الرئيس السوري بشار الأسد معزياً بوفاة وليد المعلم منوهاً بالدور الذي لعبه في مسيرته داخل سوريا وخارجها

Lebanon 24
16-11-2020 | 12:24
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