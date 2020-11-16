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وزني بعد اجتماع السراي المخصص للمستشفيات: تعهدنا كوزارة ببدء دفع المستحقات اعتباراً من هذا الاسبوع

Lebanon 24
16-11-2020 | 13:29
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