وزير الصحة من السراي الحكومي: الإقفال كأس مُرّ لا بدّ منه ونأمل تخفيف عدد الإصابات والتشخيص المبكر وتخفيف الحاجة من الدخول إلى المستشفيات لرفع جهوزيتها

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