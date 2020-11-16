مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين: حزب الله قام بتجميع أسلحة وصواريخ تهدد إسرائيل ونفذ هجمات في أوروبا وأسيا وهو يفتقر الآن إلى مئات الملايين من الدولارات التي كان يتلقاها من إيران

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