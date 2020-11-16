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مستشار الأمن القومي الأميركي: في حال تقرر فوز بايدن وهاريس ستتم عملية انتقال السلطة بشكل مهني

Lebanon 24
16-11-2020 | 18:08
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