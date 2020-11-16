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الخارجية الأميركية: بومبيو تطرق مع نظيره الفرنسي إلى التأثير الخبيث لحزب الله في لبنان وجهود أميركا لإقامة حكومة مستقرة تركز على الإصلاح

Lebanon 24
16-11-2020 | 18:20
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