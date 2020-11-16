محمد فهمي: تعقيباً على البيان الصادر حول تزوير البطاقات الاعلامية أو إصدار العديد منها لأشخاص غير إعلاميين فإن أي إجراء اتخذ أو سيتخذ لاحقاً بهذا الاطار يأتي بعد التنسيق مع وزيرة الاعلام

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