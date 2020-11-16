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محمد فهمي: تعقيباً على البيان الصادر حول تزوير البطاقات الاعلامية أو إصدار العديد منها لأشخاص غير إعلاميين فإن أي إجراء اتخذ أو سيتخذ لاحقاً بهذا الاطار يأتي بعد التنسيق مع وزيرة الاعلام

Lebanon 24
16-11-2020 | 19:41
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