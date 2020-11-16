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باسيل: اتهامنا بعرقلة الحكومة نغمة قديمة واكرر اننا حتى اللحظة لم نطلب الا المعيار الواحد ولم نطرح اي مطلب او شرط

Lebanon 24
16-11-2020 | 21:37
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باسيل: نحنا من الأوّل قلنا اننا مع التسهيل والاسراع بتأليف الحكومة وما وضعنا أي شرط ولا تمسّكنا بحقيبة وتركنا حتى مشاركتنا بالحكومة او عدمها وشكل المشاركة مفتوحة
lebanon 24
17/11/2020 09:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: حقنا ان نتخوف لكن تصميمنا كامل على التعاون والدعم لوقف الانهيار وتخطي المرحلة الصعبة ولم نطرح اي مطلب او شرط سوى معايير محددة وواحدة فهذا ما يسرع اما تعدد المكاييل فيؤخر ويعرقل وهذا آخر ما يحتاجه البلد
lebanon 24
17/11/2020 09:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل يعلن أن تكتل لبنان القوي سيتقدم بطرح تعديل دستوري يقوم على إلزام رئيس الجمهوريّة بمهلة قصوى لا تتخطّى الشهر الواحد لتحديد موعد للاستشارات وإلزام رئيس الحكومة المكلّف بمهلة شهر كحدّ أقصى لتأليف الحكومة "وإلا اعتباره معتذراً حكماً"
lebanon 24
17/11/2020 09:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لا مطلب ولا شرط لنا في هذه الحكومة ومطلبنا الوحيد هو نجاحها المطلوب اليوم ليس فقط تأليف حكومة فهمنا ان تكون فعلا قادرة على ان تنجز الاصلاح وباتخاذ القرار وتنفيذه
lebanon 24
17/11/2020 09:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24
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