الدكتور فراس أبيض لـ"LBCI": يقول العلم إنه في الجو المناخي البارد يعيش فيروس كورونا لفترةٍ أطول ومن هنا الخوف من انتشار أكبر للوباء مع اقتراب الشتاء

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