يدور خلاف داخل تيّار موالٍ، ويتمركز الاستقطاب حول رؤوس ثلاثة، تتباين المواقف بينها على نحو خلافي واضح، تجاه غالبية المسائل المطروحة تقريباً (اللواء)

Lebanon 24