أخبار عاجلة

بو صعب لـ LBCI: حزب الله هو الذي يقرر إذا كان يريد المشاركة بالحكومة وليس هناك موقف أميركي عن مشاركة الحزب بالحكومة

Lebanon 24
17-11-2020 | 10:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
باسيل: نحنا من الأوّل قلنا اننا مع التسهيل والاسراع بتأليف الحكومة وما وضعنا أي شرط ولا تمسّكنا بحقيبة وتركنا حتى مشاركتنا بالحكومة او عدمها وشكل المشاركة مفتوحة
lebanon 24
17/11/2020 17:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: في البلد هناك ٣ مشاريع مشروع حزب الله وحركة أمل المرتبط بالخارج ومشروع يريد أن يخرج لبنان من هذه الأزمة ويعمل على مبدأ لبنان أولا، ومشروع من المزايدين الذين أوصلوا البلد على ما نحن عليه صار الوقت
lebanon 24
17/11/2020 17:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل يعلن رفض "المثالثة": مشاركتنا بالحكومة ليست شرطاً لدعمها.. وهناك خطرٌ على المبادرة الفرنسية
lebanon 24
17/11/2020 17:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقب لكلمة باسيل اليوم.. هل سيُعلن عدم المشاركة بالحكومة؟
lebanon 24
17/11/2020 17:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:43 | 2020-11-17
16:41 | 2020-11-17
16:07 | 2020-11-17
16:00 | 2020-11-17
15:19 | 2020-11-17
14:13 | 2020-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website