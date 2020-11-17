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الحجار لـLBCI: الحريري مصرّ على الالتزام بالمبادرة الفرنسية وشروطها وتأليف حكومة اختصاصيين تنفذ الاصلاحات واعتقد ان الحديث عن وجود معايير متفاوتة بالتشكيل هو ذريعة لتبرير العرقلة

Lebanon 24
17-11-2020 | 10:48
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