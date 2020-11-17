عراجي: يجب دعم الادوية الاساسية والمهمة مثل الضغط والقلب والسكري والجهاز العصبيّ وهناك ادوية كثيرة مدعومة حالياً ولا لزوم لها، في ما عدا ذلك سنواجه إنقطاعاً للدواء

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