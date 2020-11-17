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فهمي بعد لقائه الراعي: مواقف الراعي وطنية منذ زمن بعيد وبالنسبة للحياد كل ما يصب بمصلحة لبنان ندعمه.. الحكومة تدعم كل ما هو لمصلحة الناس ونتمنى تسهيل مهمة الحريري لانقاذ لبنان

Lebanon 24
17-11-2020 | 12:43
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