فهمي بعد لقائه الراعي: مواقف الراعي وطنية منذ زمن بعيد وبالنسبة للحياد كل ما يصب بمصلحة لبنان ندعمه.. الحكومة تدعم كل ما هو لمصلحة الناس ونتمنى تسهيل مهمة الحريري لانقاذ لبنان

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