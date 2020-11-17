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أردوغان: سيتم فرض حظر تجول جزئي على المسنين فوق 65 عاما والشباب دون الـ 20

Lebanon 24
17-11-2020 | 19:24
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