نجا وزير في حكومة تصريف الاعمال من مواطن غاضب اقتحم مكتبه على مرأى من الموظفين قبل أن يتدخل الوسطاء ورجال الأمن لتهدئته، والسبب تقاعس الوزير عن توقيع معاملة وفقاً للأصول (نداء الوطن)

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