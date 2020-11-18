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أخبار عاجلة
إسرائيل تنشر عددا من بطاريات القبة الحديدية في المنطقة الشمالية (العربية)
Lebanon 24
18-11-2020
|
08:26
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