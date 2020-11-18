الرئيس عون اطلع من وزير الداخلية على الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات المتخذة لتنفيذ التدابير المواكبة لمكافحة انتشار وباء "كورونا" ومدى تقيّد المواطنين بها

Lebanon 24