القاضية غادة عون للـLBCI: هناك منظومة كبيرة جدا في البلد قوامها بالسلطة السياسية ولها تفرعات بالقضاء وأنا أشعر "بالقرف" بعد انفجار بيروت وبعد كل اللاعدالة التي نراها

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