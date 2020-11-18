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القاضية غادة عون للـLBCI: هناك منظومة كبيرة جدا في البلد قوامها بالسلطة السياسية ولها تفرعات بالقضاء وأنا أشعر "بالقرف" بعد انفجار بيروت وبعد كل اللاعدالة التي نراها

Lebanon 24
18-11-2020 | 11:00
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