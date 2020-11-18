رئيس دائرة المناقصات جان علية: هناك اختلاف بين الواقع والقانون في مسار الأمور ومنها ظهور مركز استشاري يقيم العروض وتم توقيع المحضر من قبل مندوبي وزارة الطاقة والاستشاري خالف قانون المحاسبة العمومية

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