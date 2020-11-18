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العلية: المناقصة لم تجر وفقاً لنظام مؤسسة كهرباء لبنان ولا حتى وفقاً لقانون المحاسبة العمومية

Lebanon 24
18-11-2020 | 12:17
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