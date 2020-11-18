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عدوان: حاكم مصرف لبنان يختبئ وراء السرية المصرفية التي ليست موجودة في التدقيق الجنائي كي لا يطلع اللبنانيين على الأسباب التي أوصلت الوضع المالي إلى ما هو عليه وهو ليس وحيداً بل أيضاً كل السياسيين الذين "غطوه"
Lebanon 24
18-11-2020
|
13:04
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