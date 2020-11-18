النائب عدوان من مجلس النواب: نضع اقتراحنا أمام الهيئة العامة ومن خلال السير بهذا القانون سيفضح المستور إذ إن هذا القانون محدد ويرفع السرية المصرفية المتعلقة فقط بالتدقيق الجنائي

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