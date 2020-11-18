وزير خارجية البحرين بمؤتمر مع نظيره الإسرائيلي: نقلت للوزير أشكنازي طلباً رسمياً لفتح سفارة بحرينية في إسرائيل ونتطلع لاستقباله في المنامة الشهر المقبل

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