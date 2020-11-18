إلغاء جميع المناسبات الوطنية المتعلقة بذكرى الاستقلال والاكتفاء بوضع أكاليل من الزهر على اضرحة رجالات الاستقلال باسم "الجمهورية اللبنانية" نظرا للظروف الصحية الراهنة في البلاد واستنادا الى قرار الاقفال الكامل

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