أخبار عاجلة

إلغاء جميع المناسبات الوطنية المتعلقة بذكرى الاستقلال والاكتفاء بوضع أكاليل من الزهر على اضرحة رجالات الاستقلال باسم "الجمهورية اللبنانية" نظرا للظروف الصحية الراهنة في البلاد واستنادا الى قرار الاقفال الكامل

Lebanon 24
18-11-2020 | 13:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
اعتصام لاصحاب دور الحضانة امام الداخلية اعتراضا على قرار الاقفال (الوطنية للإعلام)
lebanon 24
18/11/2020 14:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الأعلى للدفاع: استثناء مطار رفيق الحريري الدولي من قرار الاقفال كما جميع المرافق البرية والبحرية
lebanon 24
18/11/2020 14:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى الامن: تنفيذاً لقرار وزير الداخلية، ستقوم قوى الامن الداخلي باطلاق الدوريات واقامة الحواجز في جميع المناطق اللبنانية للتشدد في تنفيذ قرار ضبط التجول ما بين الساعة 9 مساءً والساعة 5 فجراً وملاحقة مخالفات قرار التعبئة منعاً للتجمعات والاكتظاظ
lebanon 24
18/11/2020 14:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية الصناعيين تحذر من قرار الاقفال العام: سيؤدي الى ضرب الصناعة الوطنية بالصميم
lebanon 24
18/11/2020 14:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:45 | 2020-11-18
14:26 | 2020-11-18
14:17 | 2020-11-18
14:15 | 2020-11-18
14:05 | 2020-11-18
14:05 | 2020-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website