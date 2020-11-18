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عون تلقى برقية تهنئة بالاستقلال من ترامب الذي أكّد على متانة الصداقة التي تجمع الشعبين اللبناني والأميركي وأبدى تطلعه الى مزيد من سنوات الصداقة والتعاون
Lebanon 24
18-11-2020
|
14:05
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