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رئيس مطار بيروت للـ"OTV": الرحلات إلى الامارات تعمل بشكل طبيعي واليوم راجعنا شركات الطيران الإماراتية وتم إبلاغنا رسمياً أنهم لم يتبلغوا أي شيء بخصوص منع إصدار التأشيرات للبنانيين

Lebanon 24
18-11-2020 | 14:15
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