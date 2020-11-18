رئيس مطار بيروت للـ"OTV": الرحلات إلى الامارات تعمل بشكل طبيعي واليوم راجعنا شركات الطيران الإماراتية وتم إبلاغنا رسمياً أنهم لم يتبلغوا أي شيء بخصوص منع إصدار التأشيرات للبنانيين

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