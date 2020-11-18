قائد الجيش: إنّنا نمرّ بمرحلةٍ صعبة تتطلب الجهوزية العالية والصبر والعزيمة والحكمة في التصرف، ولكن إيماننا بِكُم كبير وأنتم فخر لنا وللبنان

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