قوى الأمن الداخلي: 15116 مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية الساعة السادسة من تاريخ اليوم 18-11-2020 منعاً لانتشار فيروس كورونا

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