الجيش: تم توقيع اتفاقية في مرفأ بيروت بين قيادة الجيش ومديرية الجمارك وإدارة مرفأ بيروت من جهة، وشركة Combi lift الالمانية من جهة أخرى، لمعالجة ٥٢ مستوعباً يحتوي مواد خطرة، بالطرق العلمية الآمنة والمناسبة

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