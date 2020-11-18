الحريري تقدّم بتشكيلة شبه جاهزة لجهة توزيع الحقائب والأسماء ما عدا الامنية منها لكن اللقاء الاخير مع عون انتهى الى سلبية حادة وأصّر رئيس الجمهورية على التسمية المسيحية (الجديد)

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