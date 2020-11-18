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الحريري تقدّم بتشكيلة شبه جاهزة لجهة توزيع الحقائب والأسماء ما عدا الامنية منها لكن اللقاء الاخير مع عون انتهى الى سلبية حادة وأصّر رئيس الجمهورية على التسمية المسيحية (الجديد)
Lebanon 24
18-11-2020
|
19:53
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