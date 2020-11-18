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فراس الأبيض للـmtv: وزير الصحة سيفتتح قسما جديدl لكورونا في مستشفى الحريري يوم الجمعة ويضم 10 أسرّة
Lebanon 24
18-11-2020
|
19:58
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