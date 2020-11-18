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ظريف: اذا عادت واشنطن إلى خطة العمل المشتركة فنحن مستعدون للتفاوض على الشروط كي تعود عضواً فيها

Lebanon 24
18-11-2020 | 20:25
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