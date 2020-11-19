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تتحدث مصادر في بيروت، عن عدم تحمس عاصمة أوروبية، لفرض عقوبات أميركية جديدة، ضد شخصيات لبنانية، نظراً لإنعكاساتها الخطيرة على الاستقرار اللبناني (اللواء)

Lebanon 24
19-11-2020 | 00:06
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