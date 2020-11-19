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حاول حزب فاعل جس نبض دولة كبرى حول ما إذا كانت قادرة على التدخل لتخفيف وطأة العقوبات الاميركية، فأتى الجواب سلبياً (نداء الوطن)

Lebanon 24
19-11-2020 | 04:30
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lebanon 24
19/11/2020 07:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
يؤكد سفير دولة كبرى سيعتمد قريباً في لبنان أنه سيتّبع "سياسة وسطية" تماشياً مع توجيهات دولته بالبقاء على مسافة قريبة من كل الأفرقاء (نداء الوطن)
lebanon 24
19/11/2020 07:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
خلافاً لكل التأويلات، عُلم أنّ زيارة رئيس حزب لمرجعية نيابية كانت لمسألة خاصة لا صلة لها بالحكومة (نداء الوطن)
lebanon 24
19/11/2020 07:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لا نؤيد تدخل اي دولة بشؤون اي دولة عربية ولا نؤيد اي تدخل لبناني في الخارج فنحن نعاني من التدخلات الخارجية بشؤوننا وارخص شيء هو العقوبات اذا كان السبب رفض التوطين والمطالبة بعودة النازحين
lebanon 24
19/11/2020 07:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
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