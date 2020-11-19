أخبار عاجلة

أبو الحسن: نقترح وقف الدعم الذي تستفيد منه كل الفئات الميسورة من رؤساء ووزراء ونواب ورجال أعمال وكبار المكلفين ومدراء عامين وأصحاب المصارف وكبار التجار

Lebanon 24
19-11-2020 | 12:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
أسماء رنانة من 3 أحزاب ورجال أعمال بخطر بعد باسيل.. والمصارف تحبس أنفاسها حتى شباط
lebanon 24
19/11/2020 13:27:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزني: على الدولة تحمّل القسم الأكبر من الخسائر يليها "المركزي" فالمصارف وكبار المودعين
lebanon 24
19/11/2020 13:27:16 Lebanon 24 Lebanon 24
هادي أبو الحسن في مؤتمر للإعلان عن اقتراح حول ملف إعادة توجيه الدعم وترشيده: ما يحصل يضع اللبنانيين أمام واقع مرير مع نفاد الإحتياطي وهذا ما يؤدي إلى فوضى اجتماعية أو حرب أهلية
lebanon 24
19/11/2020 13:27:16 Lebanon 24 Lebanon 24
توقفت مصادر نيابية عند موقف للنائب ابراهيم كنعان الذي شن فيه هجوما عنيفا على وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري-كلود نجم، المحسوبة على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون (اللواء)
lebanon 24
19/11/2020 13:27:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:26 | 2020-11-19
13:24 | 2020-11-19
13:23 | 2020-11-19
13:10 | 2020-11-19
13:02 | 2020-11-19
12:17 | 2020-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website