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هادي أبو الحسن في مؤتمر للإعلان عن اقتراح حول ملف إعادة توجيه الدعم وترشيده: ما يحصل يضع اللبنانيين أمام واقع مرير مع نفاد الإحتياطي وهذا ما يؤدي إلى فوضى اجتماعية أو حرب أهلية

Lebanon 24
19-11-2020 | 12:13
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