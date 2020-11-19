هادي أبو الحسن في مؤتمر للإعلان عن اقتراح حول ملف إعادة توجيه الدعم وترشيده: ما يحصل يضع اللبنانيين أمام واقع مرير مع نفاد الإحتياطي وهذا ما يؤدي إلى فوضى اجتماعية أو حرب أهلية

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