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عون تلقى برقية تهنئة بالاستقلال من الأسد الذي تقدّم للشعب اللبناني "بأحر التهاني القلبية وأطيب التمنيات بأن ينعم لبنان دائماً بالأمان والاستقرار وأن يمضي في مسيرته نحو المزيد من التقدم والازدهار"
Lebanon 24
19-11-2020
|
13:33
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