عون تلقى برقية تهنئة بالاستقلال من العاهل المغربي الذي أعرب عن تثمينه لما يجمع بين لبنان والمغرب من علاقات متينة قوامها الاخوة الصادقة والتضامن الفاعل والتقدير المتبادل

Lebanon 24